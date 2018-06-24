ŞAMPİYONNNNN!

Şampiyonun Altın Sevinci!

2018 Akdeniz Oyunları’nda karate branşında Türkiye’yi temsil eden sporculardan Tuba Yakan, kadınlar kumite 55 kilo kategorisinde altın madalya kazandı. Şampiyon mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı!

Altın madalyalı Tuba Yenen Yakan, “Tüm dua eden, gönülden destekleyen, emeği geçen herkese gelsin bu altın madalya.” dedi.

Yakan; “Çok mutluyum, ikinci kez Akdeniz Oyunları’nda sampiyon oldum, ilk altın madalyayı ülkeme getirmenin mutluluğu içindeyim.”

“Bu yıl iki önemli maçta başarılı olduğum için gururluyum, sezonu şampiyonlukla kapatmak harika.

Bugün gerçekten anne olmanın gücünü yansıttım. Kızım, eşim ve ailem için her anla mücadele ettim. Bu şampiyonluk için çok sabredip çalıştık. Rabbim nasip etti, çok Şükür.”