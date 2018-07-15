Semih Şah Cındır, Wushu Dünya Sanda Şampiyonu Oldu

7.Dünya Gençler Wushu Şampiyonası finallerinde Semih Şah Cındır, Honkong’lu sporcu ile yaptığı final maçını kazanarak Dünya şampiyonluğunu ülkemize getirdi.

Wushu’da Semih Şah Cındır, Honkong’lu sporcu ile yaptığı final maçını kazanarak Dünya şampiyonluğunu ülkemize getirdi.

7.Dünya Gençler Wushu Şampiyonası finallerinde Sanda kategorisinde ülkemizi temsil eden Semih Şah Cındır, Honkong’lu sporcu ile yaptığı final maçını kazanarak Dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandırdı. Sultanbeyli Niyaz AKCA spor kulübünde yetişen sporcumuza ve emeği geçen hocalarına tebrik yağdı.

Kulüp hocası Niyaz AKCA, Wushu Dünya Şampiyonu olan sporcusu için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Dünya şampiyonluğu Türkiyeme ve Sultanbeyli ilçeme geldi, aferin evlat semih şah cındır, emeklerimi boşa çıkartmadın, TWF ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.