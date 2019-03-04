Sensei Celal Akgül: Karate Sporunu Olimpiyata Almamak İçin Komik Gerekçeler Buluyorlar!

Ben kararı alanları kınıyorum. Ne biçim kafa bu? Karate her şeyi ile kendini dünyaya ispatlamıştır.

Karatenin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için hazırlıklar devam ederken 2024 Paris Oyunları’nın dışına itilmesi tepkiler almaya devam ediyor. Sensei Celal Akgül son gelişmeler üzerine sert bir açıklama yaptı!



Böyle iş mi olur? Karateye karşı büyük bir haksızlık var! Dünyada milyonlarca insan bu sporu yapmaktadır.

Adı sanı duyulmayan komik sporları bünyelerine alıyorlar. Onda sonra gerçek ve büyük potansiyeli olan karate sporunu almamak için komik gerekçeler buluyorlar.

Ben kararı alanları kınıyorum. Ne biçim kafa bu? Karate her şeyi ile kendini dünyaya ispatlamıştır.

Bu kararı alanlar inşallah vazgeçerler. Çünkü bu haksızlık kabul edilemez.

