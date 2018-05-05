Avrupa güreş şampiyonasında serbest güreş milli takımımız fırtına gibi esiyor.

Rusya’ya bağlı Dağıstan özerk cumhuriyetinde devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stilde mindere çıkan 5 sporcumuzun tamamı yarı finale yükseldiler. 61 kiloda Recep Topal Ermeni ve Bulgar rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.

Güreşçimiz yarı finalde Rusya’dan Gadzhimurad RASHIDOV ile karşılaşacak. 74 kiloda Soner Demirtaş Slovak, Romen ve Bulgar rakiplerini yendi ve yarı finalde İtalyan Frank CHAMIZO MARQUEZ ile mücadele edecek.

86 kiloda Fatih Erdin Ermeni ve İspanyol rakiplerini saf dışı bıraktı. Güreşçimiz yarı finalde Rusya’dan Artur NAIFONOV ile karşılaşacak.

92 kiloda ülkemizi temsil eden Serdar Böke Alman ve Polonya’lı rakiplerini yendi. Serdar yarı finalde Azeri Sharif SHARIFOV ile finale çıkmak için mücadele edecek.

125 kiloda ki güreşçimiz Taha Akgül Belarus ve Azeri rakiplerini mağlup etti. Olimpiyat şampiyonu güreşçimiz Taha yarı finalde Rus güreşçi Muradin KUSHKHOV ile karşı karşıya gelecek.