SİYAHKUŞAK Web’den Şehit Ömer Halisdemir’in Kabrine Ziyaret…

SİYAHKUŞAK Web.’den 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit Astsubay

Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaret! Bugüne kadar ziyaretci akınına uğrayan ve her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği şehidimizi yazarımız Fatih İNCE’de ziyaret ederek dualar okudu.

Darbe kalkışmasının olduğu 15 Temmuz gecesi, Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken karargâhı ele geçirmek için yanında 20 kadar askerle komutanlığa gelen cuntacı General Semih Terzi’yi kendi komutanı Zekai Aksakallı’nın emri ile vuran ve daha sonra 30 kurşunla şehit edilen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kabrini yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret etti.

SİYAHKUŞAK Web. yazarı Fatih İNCE, 15 Temmuz gecesi ilk kurşunu sıkan Niğdeli kahraman şehit Ömer Halisdemir’i Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Kasabasındaki mezarına ziyaret yaparak manevi atmosfere tanık oldu. Yazarımız İNCE, tüm okurlarımız adına dua edip “Fatiha” okudu. Yazarımız, “Rahmetli Ömer Halisdemir başçavuşumuza minnet borcumuz var. Orası şehidimizin cennete acılan kapısı, kabiri ve atmosferi beni çok etkiledi.” dedi.

Türkiye’ye darbe yapmak isteyen FETÖ mensuplarının kalkışmasına 15 Temmuz gecesi Niğdeli kahraman şehit Ömer Halisdemir, müsade etmedi ve ülkemiz üzerine kurulan tuzaklara adeta dur dedi.

Şehit Halisdemir, vatan için, bayrak için kendini kurşunların önüne attı ve canını siper etti.

Mekanı cennet olsun, nur içinde yat kahraman.



