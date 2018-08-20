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20 Ağustos 2018 Pazartesi

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SİYAHKUŞAK YAZARLARINDAN KURBAN BAYRAM MESAJLARI…

Mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle SİYAHKUŞAK Web. yazarları birer bayram mesajı yayımladı. S.Web. olarak bizde bugüne kadar yanımızda olan, destekleyen, görüş ve fikirleriyle katkı sağlayan, okuyan ve ziyaret ederek onurlandıran tüm okurlarımızın bayramını kutluyor, sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
134 görüntüleme, 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Bütün Türk milletinin Kurban Bayramını kutlarım.

8Bütün uzakdoğu sporlarıyla uğraşan arkadaşların  mübarek Kurban Bayramını  canı gönülden kutlarım ve her şey güzel gönüllerine göre olur, inşallah kazasız belasız bir bayram olur. Herkes için saygı ve sevgilerimle bütün Türk milletinin Kurban Bayramını kutlarım.
OSS
Sensei Celal AKGÜL

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