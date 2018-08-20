SİYAHKUŞAK YAZARLARINDAN KURBAN BAYRAM MESAJLARI…

Mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle SİYAHKUŞAK Web. yazarları birer bayram mesajı yayımladı. S.Web. olarak bizde bugüne kadar yanımızda olan, destekleyen, görüş ve fikirleriyle katkı sağlayan, okuyan ve ziyaret ederek onurlandıran tüm okurlarımızın bayramını kutluyor, sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bütün Türk milletinin Kurban Bayramını kutlarım.

Bütün uzakdoğu sporlarıyla uğraşan arkadaşların mübarek Kurban Bayramını canı gönülden kutlarım ve her şey güzel gönüllerine göre olur, inşallah kazasız belasız bir bayram olur. Herkes için saygı ve sevgilerimle bütün Türk milletinin Kurban Bayramını kutlarım.

OSS

Sensei Celal AKGÜL