Soner Demirtaş, Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Soner Demirtaş, altın madalya kazandı.



Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen şampiyonada, finalde Dağıstan asıllı Fransız Zelimkhan Khadjiev ile altın madalya mücadelesi verdi.Ali Aliyev Spor Salonu’nda yapılan müsabakanın ilk devresini 1-0 önde tamamlayan milli güreşçi, minderden 2-0 galip ayrıldı ve üst üste 3. kez altın madalyanın sahibi oldu.

Bu Avrupa şampiyonluğumu aileme armağan etmek istiyorum.

Soner Demirtaş, yaptığı açıklamada, “Bu Avrupa şampiyonluğumu aileme armağan etmek istiyorum. Çünkü güreşe başladığımda babamın bir hayali vardı. Bir kez de olsa şampiyon görmek istiyordu. Dört çocuğu güreşçiydi. Bunu yaşatmak bana nasip oldu. Üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldum. Aileme ve bize dua eden herkese çok selam gönderiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.