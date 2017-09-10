Spor ve Aktif Yaşam Fuarı Başlıyor!

Ülkemizde özlenen spor fuarlarından biri bu hafta start alıyor! 14-17 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde Spor ve Aktif Yaşam Fuarı gerçekleşecek.

Spor severler ve sağlıklı yaşama önem verenler;14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ‘Spor ve Aktif Yaşam Fuarı’nda buluşuyor. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek fuara federasyolar, spor kulüpleri, tanıtımlarını yapmak için stand açabilecek ve çeşitli aktiviteler ile katılım gösterecekler.