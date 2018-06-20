Osman Aşkın Bak,  “Sporcunun ödülünü soğumadan vereceksiniz.”

Akdeniz Oyunları’na hazırlanan milli sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi. Bakan Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın sözünü hatırlatarak “Sporcunun ödülünü soğumadan vereceksiniz” dedi!

“Maçların çok farklı atmosferde olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Bazı branşlarda diğer ülkeler sizden iyi olduğunu düşünebilir ama maç farklı bir atmosferdir. O gün kim iyiyse ve kim daha konsantreyse o kazanır.”

“Sporun ruhunda da en son ana kadar mücadele var. O ruh olmalı, o enerji olmalı. Kafilede eski hocalarımızı da görüyoruz. Nedim Özbek, voleybol milli takımımızın hocası. Kendisiyle 1994-2006 yılları arasında çalıştık. Çok hırslıdır, kaybetmeyi kabul etmez. İmkanlarımız çok iyi. Yüzlerce tesis var. Bugün Şırnak’ta 5 tesisin tarihini belirledik. Türkiye’nin her köşesinde tesisler var.”

“Biz sporun içerisinden gelen bir Cumhurbaşkanımız olduğu için çok şanslıyız. Onun da her zaman söylediği bir ifade var, “Sporcunun teri soğumadan ödülünü vereceksiniz.” İnşallah kafilemiz Akdeniz Oyunları’ndan altın madalyalarla dönecektir, ben buna inanıyorum. Buradaki her mücadele sizi Olimpiyatlar’a taşıyacak. Tokyo Olimpiyatları’na 2 yıl var. Buradaki rakipler, yarın da karşınızda olacak.”

“Takım müsabakalarında da durum aynı. İnanıyorum ki arkadaşlarımız başarılı neticeler elde edecek. Daha çok tesis ve yatırım yapmaya devam edeceğiz. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın takviminde yeni projeler de var. Benim önemsediğim şey, ölçmediğiniz şeyi yönetemezsiniz”