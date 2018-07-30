Sporda Şiddet Yasasına Değişklik Geliyor!
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 6222 Sayılı kanun üzerinde yapılması planlanan değişikliklerle ilgili olarak, Ankara’da çalışma toplantısı yapıldı. Toplantıda, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda yapılmasına düşünülen değişikliklere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binada gerçekleştirilen toplantıya Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan başkanlık etti.
Toplantıya Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ökmen, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, Spor Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri V. Remzi Salan, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Ahmet Hamdi Taşyapan ve Spor Genel Müdürlüğü Avukatı Mehmet Aslan katıldı.
Toplantıda, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda yapılmasına düşünülen değişikliklere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, 18 Temmuz’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da yapılacak değişikliklere ilişkin düzenlenen istişare toplantısında bir araya gelmişti.