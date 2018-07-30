Sporda Şiddet Yasasına Değişklik Geliyor!

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 6222 Sayılı kanun üzerinde yapılması planlanan değişikliklerle ilgili olarak, Ankara’da çalışma toplantısı yapıldı. Toplantıda, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda yapılmasına düşünülen değişikliklere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.