STADA DESTEK, SPOR SALONLARINA KÖSTEK!

Spora bir tarafta destek, diğer tarafta köstek! Devletin başarı için spora destek verdiği bir dönemde köstek gibi karar! Bazı spor salonları yaşama mücadelesi verirken Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın almış olduğu bir kararla hali hazırda faaliyette olan spor salonlarının sonu göründü!

F. Vural YILMAZ

Bugüne kadar spor salonlarına dair bir desteğin olmadığına dikkat çekilirken birde salonların kapanmasına vesile olacak kararların alınması spor kulüplerini ciddi anlamda rahatsız etti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden bir yazı bazı kulüplere ulaşmaya başladı. İhbarname gibi yazı adeta şok etkisi yaptı. İlgili yazının mahiyeti; “Bundan sonra ticari teşekkül oluşturacak, tekrar vergiye tabii olacaksınız, kulüp derneği duracak ama ticari teşekkül olacaksınız!” anlamı çıkarttı.

Şok etkisi yapan söz konusu rahatsızlık, “Kulüpler iktisadi işletme kapsamında kurumlar vergisine tabi olarak vergi mükellefi olacak, aksi taktirde milli antrenörlerin, milli sporcuların, hatta milli sporcular yetistiren tüm antrenörlerin spor salonları kapanacak!” şeklinde ifade ediliyor.

Özel spor salonlarına desteğin olmadığı, aksine belediyeler ve bazı müesseselerin ücretsiz verdiği faaliyetler ve malzeme desteğinin tavan yaptığı ortamda birde salonların kapanmasına vesile olacak kararların alınması spor kulüpleri için yolun göründü.



Yetkililer, “Ondan sonra ülke sporu neden geliş miyor? derler, olimpiyatlara neden sporcu göndermiyoruz? derler, yurt dışında bizi temsil etmek için küba’dan, afrikadan sporcu getiririz. Bazı milli takımlarımızda neredeyse Türk sporcu yok! diye vurgu yaptılar.

Belediyelerin her mahalleye büyük bir spor salonu yapamayacağına dikkat çekilirken özel spor salonları, 80 M2, 100 M2 ve 120 M2 gibi benzer ölçülerde bir bina altına spor salonu açılabildiği, çevre halkı ile özellikle çocuk ve gençlerin spora teşvik edildiğini belirtiliyor. O küçük salonlardan, Türkiye, Avrupa, Dünya şampiyonları hatta Olimpiyat şampiyonlarının çıktığı ifade ediliyor!