Survivor İpek Yaşar Kimdir?

Survivor İpek Yaşar CrossFit ile yakından ilgileniyor ve koçluk yapıyor.

İpek Yaşar, Gamze Firuze Aksu yerine Survivor 2018’e katıldı. Sporculuk hayatı 8 yaşında yüzme ile başladı, uzun yıllar yüzdükten sonra su topuna yöneldi. 2008 yılında milli takıma seçildikten sonra Avrupa’da dereceler aldı. Daha sonra Galatasaray’a transfer oldu ve takımı Türkiye şampiyonu oldu. Daha sonra Eurolig’de oynadı.

İpek Yaşar hukuk mezunu olarak eğitimini tamamladı. Milli olimpiyat komitesinde bulunan İpek Yaşar CrossFit ile yakından ilgileniyor ve koçluk yapıyor.