Taekwondo 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu duyurusu

Türkiye Taekwondo Federasyonu 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu ile ilgili bir duyuru yayınladı.

2.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursumuz 27 Ağustos-12 Eylül 2018 tarihler arasında Ankara’da yapılması planlanmaktadır.

ÖNEMLİ NOT: 24 Temmuz 2018 tarihinde yapılması planlanan 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursumuzun kursiyer başvuruları istenilen sayıya ulaşmaması halinde iki kursumuz birleştirilerek 27 Ağustos 2018 tarihinde tekrar açılacak olan 2. Kademe Antrenör Kursumuza katılacaklardır.

2. Kademe Antrenör Kursu için; 26 Ağustos 2018 tarihine kadar antrenör olarak çalışma süresi bir yılı doldurmuş olması gerekmekte olup, bekleme sürelerini doldurmayan kursiyerlerimizin başvurularını “E-Devlet Sistemi” otomatik olarak kabul etmeyecektir.

Kaynak: TTF