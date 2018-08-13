Taekwondo Grand Prix 2. Seride 1 Altın, 1 Gümüş, 2 Bronz

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Rusya’nın baştenti Moskova’da düzenlenen Grand Prix 2. Seri müsabaları sona erdi. Milli sporcularımız 1 Altın, 1 Gümüş, 2 Bronz madalya kazandı.

Rusya’da düzenlenen Grand Prix Müsabakalarının üçüncü ve son gününde milli taekwondocumuz Zeliha Ağrıs bayanlar 49 kiloda bronz madalya kazandı.

Müsabakaların ikinci gününde; Bayanlar 57 kiloda mücadele eden İrem Yaman, ilk turda Norveç’de Marie Magnus’u, ikinci turda Güney Kore’den Geum-Byeol Lim’i, çeyrek finalde İspanya’dan Marta Calvo Gomez’i ve yarı finalde ise Rusya’dan Tatiana Kudashova’yı yenerek finale yükseldi. Finalde Hırvatistan’dan Bruna Vuletic’i 12-5 yenen İrem Yaman altın madalyanın sahibi oldu.

İrem Yaman, bu başarısıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanesine 40 puan eklemiş oldu.

Bayanlar +67 kiloda Nafia Kuş gümüş madalyanın sahibi olurken, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün bronz madalya ve önemli olimpik puanlar kazandı.

Öte yandan organizasyonun ikinci gününde tatamiye çıkan erkekler 58 kiloda Deniz Dağdelen, ikinci turda elendi