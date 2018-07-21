Taekwondo’da Belçika İle Ortak Kamp…

Türkiye Taekwondo Milli Takımı, Belçika’dan gelen talep üzerine bu ülkenin milli takımıyla ortak çalışma kampı düzenlemeye başladı. Belçika, kampa 7 sporcu katılırken Jauad Achab ve Raheleh Asamani gibi olimpik sporcuları bu ekibin içinde yer alıyor.

Teknik Direktör Ali Şahin yönetiminde Konya’da hazırlıklarını sürdüren Taekwondo Milli Takımı, Belçika’dan gelen talep üzerine bu ülkenin milli takımıyla ortak çalışma kampı düzenlemeye başladı. Konya Bayır Diamond Otel’de gerçekleştirilen ortak kampa Türkiye’den 9’u erkek, 9’u bayan olmak üzere 18 sporcu, Belçika’dan ise 4’ü bayan 3’ü erkek olmak üzere 7 sporcu katılıyor. Türkiye ile ortak kamp yapmak isteyen Belçika, kampa Jauad Achab ve Raheleh Asamani gibi olimpik sporcularıyla birlikte Konya’ya geldi.

Türkiye Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, kampın oldukça verimli geçtiğini söyledi. Şahin, “Dünyadan birçok ülke ortak çalışma kampları için bize teklifte bulunuyor. Bu durum ülkemizin taekwondo’da ne kadar önemli bir ülke olduğunu bir kez daha gösteriyor. Belçika Milli Takımı uzun süredir bizimle ortak bir çalışma kampı düzenlemek istiyordu. Yoğun programımız arasında onların bu talebini kabul ettik. Kendilerine iyi bir evsahipliği yaptığımızı düşünüyorum. Burada olmaktan çok memnunlar. Belçikalı meslektaşım Davoud Etminani ile burada her iki ülkenin de gelişimi adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Kampın iki ülke için de faydalı geçtiğini düşünüyorum. Kampın ardından yine yoğun bir dönem bizi bekliyor. Yıl boyunca devam eden çalışmalarımız neticesinde sporcularımızın önümüzdeki faaliyetlerde başarılı sonuçlar alacağına inanıyorum” dedi.