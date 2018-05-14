Taekwondo Milli Takımı Yurda Döndü

Taekwondo Milli Takımı Avrupa Şampiyonasının ardından yurda döndü. Şampiyonada başarılı bir grafik çizerek bayanlarda takım halinde şampiyon olurken genel kılasmanda ikinci oldu.

Milli Takımda 13’ü bayan 9’u erkek toplam 22 sporcu yer aldi. Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.

Milli Takım, madalya dağılımına göre bayanlarda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile takım halinde Şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. Erkekler ise 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanabildi. Genel klasmanda da Rusya’nın ardından ikinci oldu.

Yurda dönen Milli Takımımızı Havalimanında İstanbul İl Temsilcisi Dr. Selçuk Aksak, İl Temsilcisi Yardımcısı Zülkarni Akbal, MHK Üyesi Halit Avcı, İstanbul Kulüp Antrenörleri, sporcular ve sporcu velileri olarak büyük bir coşku, alkış ve çiçeklerle karşılandı.