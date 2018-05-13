Taekwondo Milli Takımı’nın Gurur Tablosu Tablosu!

Taekwondo Milli Takımımız Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da büyük gurur yaşattı! Türkiye, Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası’nı 3’ü altın 9 madalya ile tamamladı. Türkiye, bayanlarda takım halinde Avrupa Şampiyonu olurken, genel sıralamada ise ikinci sırayı elde etti.

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen ve 45 ülkeden 363 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Türkiye’yi 13’ü bayan 9’u erkek toplam 22 sporcu temsil etti. Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.

Şampiyonada bayanlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım, 62 kiloda İrem Yaman ve 73 kiloda Nafia Kuş, altın madalya kazandı. Bayanlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar Askari, erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ve 74 kiloda Muhammed Emin Yıldız gümüş madalyanın sahibi olurken, bayanlar +73 kiloda Sude Bulut ve erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen bronz madalya elde etti.

Türkiye, bu sonuçların ardından kadınlarda takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye’yi İngiltere takip ederken Rusya üçüncü sırayı aldı. Genel sıralamada ise Rusya ilk sırayı alırken Türkiye ikinci, İngiltere ise üçüncü oldu.