Taekwondo Nedir? Kuşaklar ve Anlamları Nelerdir ?

Taekwondo el ve ayaklarla yapılan savunma ve vuruş tekniklerinden oluşan, sporcuda ahlaki değerlerin yüceltilmesine katkıda bulunan bir spor dalıdır.

Taekwondo öncelikle ruh ve beden sağlığı için yapılan bir “Savunma Sporu”dur, Mücadele Sporudur. Sporcuda; Saygı, Özgüven, Cesaret, Sabır, Çalışma, Azim, Kararlılık, Ani Karar Verme, Hazır Bulunuşluluk ve Dinç Kalmak gibi kavramlar ister. Bunlar, sporcuda zamanla gelişen özellikler/kazanımlardır. Taekwondo’da rakibe zarar vermek için değil; rakipten puan alabilmek, puan üstünlüğü elde edebilmek için kontrollü-mantıklı-doğru el ve ayak vuruşları yapılır.

AE: Ayak,

KWON: El anlamına gelmektedir.

DO: Prensipler, kurallar, İzlenilmesi gereken yol.

Taekwondo Branşları Nelerdir?

Gyorugi: Karşılıklı mücadele.

Poomsae: Temel el ve ayak teknikleriyle yapılan kompozisyonlar. Hayali mücadele.

Gyok Pa: Kırış.

Hosin Sol / İlbo Taeryon: Yakın savunma.

Taekwondo’da Kuşaklar ve Anlamları Nelerdir ?

Taekwondo’da Kuşakların Dereceleri, Anlamları ve Poomseleri;

10.Gıp – BEYAZ: Tohum, Başlangıç / Teguk Chrigi-Chagi (Temel 12 Teknik)

9.Gıp – Beyaz Sarı / Teguk Sa Chrigi (Temel 4 Bölge Hareketleri)

8.Gıp – SARI: Tohumun toprağa düşmesi / Teguk İl Jang (1. Poomsae)

7.Gıp – Sarı Yeşil / Teguk İ Jang (2. Poomsae)

6.Gıp – YEŞİL: Tohumun filizlenmesi / Teguk Sam Jang (3. Poomsae)

5.Gıp – Yeşil Mavi / Teguk Sa Jang (4. Poomsae)

4.Gıp – MAVİ: Göğe doğru yükseliş / Teguk O Jang (5. Poomsae)

3.Gıp – Mavi Kırmızı / Teguk Yuk Jang (6. Poomsae)

2.Gıp – KIRMIZI: Olgunluk, dikkat, tehlike / Teguk Chil Jang (7. Poomsae)

1.Gıp – Kırmızı Siyah / Teguk Pal Jang (8. Poomsae)

1.Dan – SİYAH: Varoluş, yeni tohumlar / Koryo Poomsae

Gıp, Dan Nedir ?

Gıp : Renkli kuşak dönemi olan Öğrencilik Seviyesini belirtir.

Dan : Siyah Kuşak dönemi olan Ustalık Seviyesini, kıdemini belirtir.