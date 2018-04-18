Taekwondocu Nur Tatar Askari, Yılın En İyi Kadın Sporcusu

Türkiye’nin en prestijli spor ödüllerinin başında gelen Milliyet Gillette Yılın Sporcusu ödül gecesinin 64’ncüsünde Milli Taekwondocu Nur Tatar Askari, yılın en iyi kadın sporcusu seçildi.

Milli taekwondocu Nur Tatar Askari, ödülünü Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır’ın elinden aldı. Askari, “2017 yılı benim için çok iyi geçti. Son dünya şampiyonluğunu kazandım. Bu anı çok bekledim. Çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Taekwondo camiası içinde prestijli ödüller için Nur Tatar Askari’nin yanı sıra Zeliha Ağrıs ‘Yılın Sporcusu’, Ayşe Dudu Karatay ‘Yılın Paralimpik Sporcusu’ ve Metin Şahin de ‘Yılın Spor Adamı’ kategorilerinde Türkiye’nin en iyi isimleriyle birlikte aday gösterilmişti.