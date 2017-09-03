Taekwondocular 30 Ağustos Resepsiyonu’na Katıldı

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin ve başarılı taekwondcularımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla “Başkomutan” sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir resepsiyon verdi. Resepsiyonda çok sayıda ünlü ismin yanı sıra Başkan Metin Şahin ile başarılarıyla gündem oluşturan milli taekwondocularımız da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin “havuzlu bahçe” olarak adlandırılan bölümünde gerçekleştirilen resepsiyona siyaset, spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim de katıldı.

Gecede başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere, Devlet erkanı sporcularımızla yakından ilgilendi ve başarıları nedeniyle kutladı.