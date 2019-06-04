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Taekwondoda 1., 2., 3., 4. ve 5. Kademe Antrenör Kursları…

05 Haziran 2019 Çarşamba, 02:34
Taekwondo Antrenor

Taekwondoda 1., 2., 3., 4. ve 5. Kademe Antrenör Kurslarının aşağıda belirtilen tarihler arasında Ankara’da yapılması planlanlanıyor.

1. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU 18 – 29 Temmuz 2019
2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU 21 Ağustos – 06 Eylül 2019
3. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU 21 Ağustos – 05 Eylül 2019
4. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU 21 Ağustos – 14 Eylül 2019
5. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU 18 – 31 Temmuz 2019

1. Kademe ve 5. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursuna Son Başvuru 12 Temmuz 2019 tarihi olup; bu tarihten sonra ki başvuruları E-Devlet Sistemi kabul etmediğinden kursa katılım mümkün olmayacak.

Ayrıca 1. Kademe ve 5. Kademe Antrenör Kursuna E-Devlet üzerinden başvurusu ile birlikte ödemesini yapan kursiyerler tüm evraklarını Federasyonumuza en geç 12 Temmuz 2019 tarihine kadar kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

*** 2. Kademe, 3. Kademe ve 4. Kademe Antrenör Yetiştirme kursuna kayıt için E-Devlet üzerinden başvuru süreleri Federasyonumuz internet sitesinde yayınlanacaktır.

Antrenör Kurslarımızı Spor Bakanlığı E-Devlet üzerinden alındığı için bekleme süreleri;

2. Kademe Antrenör Kursu için belge düzenlenme tarihi ve antrenör olarak çalışma süreleri 21 Ağustos 2019 tarihinde 1 yılı doldurmuş olmak,
3. Kademe Antrenör Kursu için belge düzenlenme tarihi ve antrenör olarak çalışma süreleri 21 Ağustos 2019 tarihinde 2 yılı doldurmuş olmak,
4. Kademe Antrenör Kursu için belge düzenlenme tarihi ve antrenör olarak çalışma süreleri 21 Ağustos 2019 tarihinde 3 yılı doldurmuş olmak,
5. Kademe Antrenör Kursu için belge düzenlenme tarihi ve antrenör olarak çalışma süreleri 21 Ağustos 2019 tarihinde 2 yılı doldurmuş olmak ve 5 gelişim semineri, vize vb. olmak.

Bekleme sürelerini doldurmayan kursiyerlerimizin başvurularını, “E-Devlet Sistemi” otomatik olarak kabul etmeyecektir.

Resmi Duyuru: TTF

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