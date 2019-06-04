Taekwondoda 1., 2., 3., 4. ve 5. Kademe Antrenör Kursları…
Taekwondoda 1., 2., 3., 4. ve 5. Kademe Antrenör Kurslarının aşağıda belirtilen tarihler arasında Ankara’da yapılması planlanlanıyor.
1. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU 18 – 29 Temmuz 2019
2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU 21 Ağustos – 06 Eylül 2019
3. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU 21 Ağustos – 05 Eylül 2019
4. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU 21 Ağustos – 14 Eylül 2019
5. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU 18 – 31 Temmuz 2019
1. Kademe ve 5. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursuna Son Başvuru 12 Temmuz 2019 tarihi olup; bu tarihten sonra ki başvuruları E-Devlet Sistemi kabul etmediğinden kursa katılım mümkün olmayacak.
Ayrıca 1. Kademe ve 5. Kademe Antrenör Kursuna E-Devlet üzerinden başvurusu ile birlikte ödemesini yapan kursiyerler tüm evraklarını Federasyonumuza en geç 12 Temmuz 2019 tarihine kadar kargo ile göndermeleri gerekmektedir.
*** 2. Kademe, 3. Kademe ve 4. Kademe Antrenör Yetiştirme kursuna kayıt için E-Devlet üzerinden başvuru süreleri Federasyonumuz internet sitesinde yayınlanacaktır.
Antrenör Kurslarımızı Spor Bakanlığı E-Devlet üzerinden alındığı için bekleme süreleri;
2. Kademe Antrenör Kursu için belge düzenlenme tarihi ve antrenör olarak çalışma süreleri 21 Ağustos 2019 tarihinde 1 yılı doldurmuş olmak,
3. Kademe Antrenör Kursu için belge düzenlenme tarihi ve antrenör olarak çalışma süreleri 21 Ağustos 2019 tarihinde 2 yılı doldurmuş olmak,
4. Kademe Antrenör Kursu için belge düzenlenme tarihi ve antrenör olarak çalışma süreleri 21 Ağustos 2019 tarihinde 3 yılı doldurmuş olmak,
5. Kademe Antrenör Kursu için belge düzenlenme tarihi ve antrenör olarak çalışma süreleri 21 Ağustos 2019 tarihinde 2 yılı doldurmuş olmak ve 5 gelişim semineri, vize vb. olmak.
Bekleme sürelerini doldurmayan kursiyerlerimizin başvurularını, “E-Devlet Sistemi” otomatik olarak kabul etmeyecektir.