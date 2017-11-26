Taekwondoda 19. Balkan Taekwondo Şampiyonuyuz

Ülkemiz evsahipliğinde gerçekleştirilen 19. Balkan Taekwondo Şampiyonası’nda millilerimiz şampiyon oldu. Türkiye, 46’sı altın, 23’ü gümüş ve 63’ü bronz olmak üzere toplam 132 madalya ile ilk sırayı aldı.

Balkan Taekwondo Birliği (BTU) tarafından organize edilen ve Türkiye Taekwondo Federasyonu evsahipliğinde Edirne’de Trakya Üniversitesi 75. Yıl Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 8 ülkeden 485 sporcu katıldı. Türkiye, 46’sı altın, 23’ü gümüş ve 63’ü bronz olmak üzere toplam 132 madalya ile ilk sırayı aldı. Sırbistan’ın 2’nci sırayı aldığı şampiyonada 3’ncülüğü Bosna Hersek elde etti.

Türkiye, müsabaka dalında 33 altın, 19 gümüş ve 60 bronz madalya kazandı. Türk sporcular büyükler kategorisinde 7 altın, 5 gümüş, 19 bronz, gençler kategorisinde 11 altın, 8 gümüş, 22 bronz, yıldızlar kategorisinde ise 15 altın, 6 gümüş ve 19 bronz madalya elde etti. Türk sporcular, poomsae kategorisinde ise 13 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.