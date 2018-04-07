Taekwondoyu Servet Tazegül, Nur Tatar Askari ve Zeliha Ağrıs temsil etti

Taekwondo Federasyonu’nu şampiyon Servet Tazegül, Nur Tatar Askari ve Zeliha Ağrıs temsil etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay’a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcu da Oğulpınar Hudut Karakolu’nda yer aldı. Bu önemli buluşmada Türkiye Taekwondo Federasyonu’nu şampiyon taekwondocular Servet Tazegül, Nur Tatar Askari ve Zeliha Ağrıs temsil etti. Şampiyon taekwondocularımız, kahraman askerlerlerimizle bir araya gelerek onlara moral verdi.