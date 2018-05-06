Avrupa Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili’yi yenerek altın madalya kazandı.

Avrupa Güreş şampiyonası erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, Avrupa şampiyonu oldu. Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, altın madalya kazandı.

Şampiyonanın son müsabakasında olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili’yi 2-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Milli güreşçi, 6’ncı kez Avrupa şampiyonu oldu.