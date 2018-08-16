TAİ CHİ ve KANSER İLİŞKİSİ

Binlerce yıl önce, Çin kültürünün içinde bir savunma ve saldırı sporu olarak doğan TAİ CHİ CHUAN adlı sanat, artık günümüzde kliniksel çalışmaların en önlerinde bir sağlık sistemi olarak gittikçe yaygınlaşmaktadır.

Bilimsel araştırmalara göre kanser: Dışarıdan değil, içeriden hücre bazında başlayan bir tahribatla sonuçlanan ölümcül bir vakadır. Öte yandan kanser, iyileşebilen bir hastalıktır ve iyileştirilmesi içinde iki şey çok önemlidir. Birincisi moral, ikincisi ise oksijen desteğidir.

Bedendeki normal hücreler oksijenle solunum yaparlar, yani havadaki oksijeni yakarak enerjilerini elde ederler ama kanser hücreleri oksijensiz ortamdan beslenirler. Beden sağlıklı ve temiz bir oksijenle tanıştığı sürece kansere karşı doğal bir korunma geliştirilmiş olur. Bedendeki karbondioksit miktarının artması kansere, oksijen miktarının artması ise sağlığa giden kapıyı aralar. Kanser hücreleri oksijeni hiç sevmezler. Oksijenin girdiği yerden de hızla kaçmaya çalışırlar.

Binlerce yıl önce, Çin kültürünün içinde bir savunma ve saldırı sporu olarak doğan TAİ CHİ CHUAN adlı sanat, artık günümüzde kliniksel çalışmaların en önlerinde bir sağlık sistemi olarak gittikçe yaygınlaşmaktadır. TAİ CHİ sanatı, temelinde aero; yani oksijen temelli bir psiko/egzersiz sistemi olarak tıbbi çalışmaların ve araştırmaların tam göbeğinde yer almaktadır.

TAİ CHİ sanatının her bir adımlama, gerileme, eğilme, yükselme, dönme, hızlanma, yavaşlama ve en önemli kısmı olan ayakta çalışılma özelliğinden dolayı denebilir ki; en yüksek ve en kolay oksijene ulaşma tekniğine sahip bir psiko/egzersiz sanatıdır. Tai Chi sanatının, bedendeki oksijen rezervlerini artırdığı bugün bilimsel verilerle kanıtlanmıştır.

TAİ CHİ sanatını öğrenmek aslında çok kolaydır. Sadece iyi bir eğitmenden alınacak kilit ve anahtar kodlarla kısa bir sürede öğrenmek ve hemen yaşama sokmanız mümkündür. Her yaş ve mekanda, her hangi bir zaman diliminde rahat bir giysi ve yumuşak tabanlı bir ayakkabıyla çalışmak gerçekten çok keyiflidir. Bu sanatı öğrenin, hayat boyu huzuru ve mutluluğu yaşayın.

Mehmet Nesimi Yılmaz

Wushu Kung-fu Antrenörü/ Tai Chi ve Çigong eğitmeni