Karate, Tarragona’da Flaş Başladı!

Karate’den Flaş başlangıç! İspanya’nın Tarragona kentinde devam eden 18. Akdeniz Oyunları’nda Milli karateciler iki altın, iki gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Altına uzanan sporcularımız Tuba Yakan ve Erman Eltemur oldu.



18. Akdeniz Oyunları, İspanya’nın Tarragona start alırken oyunlarda yer alan Karate branşımız 23-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen müsabakalara başladı. İlk gün tamamlanan müsabakalarda Milli karatecilerden, Tuba Yakan ve Erman Eltemur altın, Burak Uygur ve genç isim Eda Eltemur gümüş, Serap Özçelik Arapoğlu ve Eray Şamdan da bronz madalya kazandı.

Tuba Yakan unvan korudu

2013 Mersin’in altın madalyalı ismi Tuba Yakan, Tarragona’daki mücadelesinde de unvanını korumayı başardı. Kumite 55 kiloda mücadele eden Milli karateci, finalde Karadağlı Ana Draskovic’i 2-0 yenerek oyunlar tarihindeki üst üste ikinci altın madalyasını kazandı. 2013’ün altın madalyalı ismi Serap Özçelik Arapoğlu ise Tunuslu Eya Jemai’yi 7-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Burak Uygur’dan gümüş madalya

Kariyerinde ilk kez Akdeniz Oyunları’da mücadele veren isimlerden Burak Uygur, finale yükselmesine karşın gümüş madalya ile organizasyonu noktaladı. Kumite 67 kilonun son iki yıldaki Avrupa Şampiyonu Milli karateci, Fransız Marvin Garin’e 5-0 kaybetti.

Eray Şamdan kürsüde yer aldı

Kumite 60 kilodaki temsilcimiz Eray Şamdan ise kürsüde yer almayı başardı. Kariyerindeki ilk Akdeniz Oyunları tecrübesini Tarragona’da yaşayan 21 yaşındaki Milli karateci, Karadağlı Avrupa ve Balkan Şampiyonu Emil Pavlov’u 3-1 yenerek bronz madalya kazandı.

En genç ismi Eda Eltemur kariyer yaptı!

Milli takımın en genç ismi Eda Eltemur, kariyerine önemli bir başarı ekledi. 1999 doğumlu Milli karateci, ilk kez mücadele ettiği Akdeniz Oyunları’nı gümüş madalya ile kapattı. İtalyan Silvia Semerraro ile karşılaşan Eda, tatamiden 2-0 yenik ayrıldı.

Erman Eltemur altınla tamamladı

Kumite 75 kilodaki temsilcimiz Erman Eltemur, yarı finalde Cezayirli Oualid Bouabaoub karşısında 3-0 kazanarak finalde Hırvat Enes Garibovic’e rakip oldu. Hırvat rakibi karşısında 0-0 biten mücadeleyi hakem kararıyla 5-0 kazanan Erman, Avrupa Oyunları’nı şampiyon tamamladı.

Böylece 18. Akdeniz Oyunları’nda ilk günü Milli karateciler iki altın, iki gümüş ve iki bronz madalya kapatmış oldu.