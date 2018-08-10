Tayland’dan Madalya Show!

Ev sahibi Tayland güçlü rakipleri arasında resmen şov yaptı. 31 Altın, 12 Gümüş, 21 Bronz ile toplamda 64 madalya kazanarak genel klasmanda zirvenin sahibi oldu.

Dünya Geçler Muaythai Şampiyonası 02-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Tayland’ın Bangkok kentinde büyük heyecana sahne oldu. 86 Ülkenin katıldığı Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası’na Tayland ev sahibi olanın avantajıyla damga vurdu.

Türkiye şampiyonada 5 Altın, 4 Gümüş, 11 Bronz toplamda 20 madalya kazanırken 86 ülkenin yarıştığı Dünya Şampiyonasını 5. sırada tamamladı. Ev sahibi Tayland güçlü rakipleri arasında resmen şov yaptı. 31 Altın, 12 Gümüş, 21 Bronz ile toplamda 64 madalya kazanarak genel klasmanda zirvenin sahibi oldu.

Rusya toplamda 26 Altın, 19 Gümüş, 14 Bronz ile toplamda 59 madalya kazandı ve ikinci sırada yer aldı. ABD üçünü sırada, Avustralya dördüncü sırada kapattı.

Türkiye 5. sırada kapatmasına rağmen yetkililer millilerimizden ümitle söz etti. Gelecek yıl şampiyonanın ülkemizde yapılacak olması avantaj olarak görülüyor.