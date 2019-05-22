Tekvandocuları Kabul Eden Bakan, “dobok” Giydi ve Siyahkuşak Bağladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Şampiyonası’nda madalya kazanan milli tekvandocuları kabul etti. Bakan Kasapoğlu, kabulün sonunda tekvando kıyafeti “dobok” giydi ve siyah kuşak bağladı.

Kabulde, ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu İrem Yaman, bronz madalya alan Rukiye Yıldırım, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile teknik direktörler Ali Şahin ve Servet Tazegül yer aldı.

Kasapoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, şampiyonada elde edilen başarıların kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Bunun arkasının geleceğine de inanıyorum. Hem şampiyonalarda hem de olimpiyatlarda güzel bir gelecek bekliyor. Tekvando bizim yıldızlarımızdan biri olacak. Tokyo’dan çok ümitliyim” dedi.

İkinci kez dünya şampiyonu olan İrem Yaman, “Tarihe geçmek çok heyecan verici. 2019 Dünya Şampiyonası çok önemliydi. O sınavı atlattık. Şimdi en büyük sınav olimpiyat şampiyonluğu” diye konuştu.

Dünya üçüncüsü Rukiye Yıldırım ise “Üçüncü oldum, biraz üzüldüm ama kaybettiğim sporcu birinciliği elde etti. İnşallah onu da yenip olimpiyatlarda altın madalya alacağım.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de “Sporcularımız bizleri gururlandırdı. Moral kazandık. Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları. Psikoloijk eşik çok önemliydi, onu yakaladık.” şeklinde görüş belirtti.

Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Nur Tatar Askari sakatlığı, bronz madalya elde eden Nafia Kuş ise uçağını kaçırdığı için kabule katılamadı. Bakan Kasapoğlu, dünya üçüncüsü Nafia Kuş ile telefonda görüştü.

Kabulün sonunda bir süpriz yaşandı ve Bakan Kasapoğlu tekvando kıyafeti “dobok” giydi, siyah kuşak bağladı. Bakan, milli sporcularımızla birlikte objektife poz vermekten geri kalmadı. Öte yandan Dobok, Kasapoğlunun üzerinde şık durduğu görüldü.