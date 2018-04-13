Tıka Basa Yesenizde Bir Şey Elde Edemezsiniz!

Dikkat! Tıka basa yesenizde bir şey elde edemezsiniz!

Dünyadaki en iyi fiziğe sahip olsanız da en iyi antrenörle çalışsanız da ve günde 10 öğün tıka basa yesenizde bir şey elde edemezsiniz. Amaca yönelik sağlıklı doğru beslenme ve çalışma ile gelişebilirsiniz.

Yanlış yapılan bir beslenme programının yarardan çok zarar verebileceğini unutmayalım.

Sağdan soldan duyduklarınızla oluşturacağınız beslenme programının pek de sağlıklı olmayacağını bilmeniz gerekir.



Büyümeye yönelik beslenme programı, bireyin sağlık durumu, yaşı, kas ve yağ oranı, kan testi genetik faktörleri gibi etkenlerle belirlenir.

Kas gelişiminde beslenmenin önemi %60 dır.