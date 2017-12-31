TKF Başkanı Esat Delihasan, “Yeni Hedefimiz Olimpiyat Oyunları.”

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan yaptığı açıklamada göreve geldikleri günden itibaren başarıyı ve başarının sürdürülebilir olmasını hedeflediklerini, yeni hedeflerinin ise olimpiyat oyunları olduğunu söyledi.

Esat Delihasan yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Türk karatesinde her alanda başarıyı hedefledik. Yaptığımız ve gelecekte yapacağımız çalışmalarla da üzerinde durduğumuz en önemli husus, başarının sürdürülebilir olmasıydı.”

“Çalışma takvimimizi yeniden programladığımız bir yıl

oldu.”

“Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin karateyi Yaz Olimpiyat Oyunları programına dahil etmesi, birçok yeniliği de beraberinde getirdi. Kadınlarda ve erkeklerde mevcut 12 sıkletin Tokyo 2020’de altı sıklete (6 kumite + 2 kata) düşmesi nedeniyle 2017 yılı hem yoğun hem de çalışma takvimimizi yeniden programladığımız bir yıl oldu.”

“2017 yılı içerisinde 141 sporcumuzun performanslarının

son durumlarını görme fırsatı bulduk.”

Büyükler Karate Milli Takımı’nda Tokyo 2020 hedefiyle başlattığımız Olimpiyat Hazırlık Programı çerçevesinde 2017 yılı içerisinde 141 sporcumuzun performanslarının son durumlarını görme fırsatı bulduk. Olimpiyat kota müsabakalarından sadece biri olan Karate 1 Premier Lig etaplarında dünya sıralamasında ilk 50 içerisinde yer alan sporcuların yarışabilecek olması ve puanlamaya dahil olması nedeniyle havuz içerisine alınan sporcularımızı elemek durumunda kaldık. Ancak şunu da söylemeliyim ki, birçok uluslararası organizasyonda farklı sporcularımız yarışma imkânı buldu ve başarılı olduklarını net bir şekilde gördük. Türk karatesinin geleceği oldukça güçlü.

“İnanıyorum ki Tokyo 2020’de Türk karatesi İstiklal Marşımızı

tüm dünyaya dinleterek bayrağımızı gururla dalgalandıracaktır.”

“Devletimizin ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Onların bizlere sunduğu imkanlar olmasa, bugün bu seviyede olamazdık. Bu desteğin ne kadar değerli ve önemli olduğunun farkındayız. Bu yüzden Dünya ve Avrupa şampiyonalarında elde ettiğimiz başarıları olimpiyatlara da taşıyarak ülkemize olimpiyat madalyası kazandırmak en büyük arzumuz. Çünkü güçlüyüz, inançlıyız ve bulunduğumuz seviyede kalmak için çok çalışıyoruz. İnanıyorum ki Tokyo 2020’de Türk karatesi İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleterek bayrağımızı gururla dalgalandıracaktır.”