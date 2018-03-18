TKF, Gaziantep’te Kalp Taraması Yapacak!

Türkiye Karate Federasyonu, Sportif başarının yanında sosyal sorumluk alanında da önemli projelere imza atmaya devam ediyor. TKF yine bir ilki gerçekleştirecek ve salon dışına kurulacak özel alanda uzman hekimler tarafından kalp taraması yapılacak.

*

“Sosyal sorumluluk projelerinde ilklere imza atan Türkiye Karate Federasyonu, bir kez daha önemli bir projeyi hayata geçirecek.”

“Kan bağışı, kök hücre ve tekerlekli sandalye kampanyaları ile bu alanda çalışma yapan ilk federasyon olan Türkiye Karate Federasyonu, 29 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında Gaziantep ilinde düzenlenecek Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası’nda da yine bir ilke imza atacak.”

“Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan işbirliği neticesinde Şahinbey Spor Salonu’nda düzenlenecek şampiyona süresince organizasyona katılan tüm katılımcılara, salon dışına kurulacak özel alanda uzman hekimler tarafından kalp taraması yapılacak.”