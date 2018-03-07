TKF’den ‘Karatede Milli Skandal’ Haberine Açıklama

Bir haber ajansı tarafından 7 Mart 2018 tarihinde servis edilen ve haberin içeriğinde İspanya’nın Guadalajara kentinde düzenlenen Karate 1 A Serisi turnuvasında Büşranur Kılıç’ın maç listesine yazılmasının unutulduğu ve müsabaka yapamadan İspanya’dan geri döndüğüne dair haber geçilinde Türkiye Karate Federasyonu (TKF) bir açıklama yayınladı.

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Türkiye Karate Federasyonu’nun kamuoyuna açıklamasıdır:

7 Mart 2018 tarihinde bir haber ajansı tarafından ‘Karatede Milli Skandal’ başlığıyla bir haber servis edilmiş ve haberin içeriğinde İspanya’nın Guadalajara kentinde düzenlenen Karate 1 A Serisi turnuvasında Büşranur Kılıç’ın maç listesine yazılmasının unutulduğu ve müsabaka yapamadan İspanya’dan geri döndüğü yazılmıştır.

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi Dünya Karate Federasyonu tarafından uygulanmaya başlayan yeni düzenlemeye göre Karate 1 kapsamında Premier Lig ve A Serisi turnuvalarında öncelikli olarak dünya sıralamasında ilk 50 sırada bulunan sporcular kayıt yaptırabilmektedir.

26-28 Ocak Ocak tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ilk Premier Lig etabında kulübü adına ferdi yarışan Büşranur Kılıç, kendi imkânlarıyla Fransa’ya giderek yarışmıştır. 9-11 Şubat tarihlerinde de İspanya’nın Guadalajara kentinde düzenlenen A Serisi turnuvasında ise yarışamamıştır.

Konuyla ilgili, sporcunun babası ve aynı zamanda antrenörü olan Hasan Kılıç’ın açıklaması şöyledir:

“Kızım ve aynı zamanda sporcum olan Büşranur Kılıç ile ilgili çıkan haberleri üzülerek takip etmekteyiz zira haberde yer alan ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu haberi yapan ve konuyla ilgili tarafıma ulaşan muhabirlere de belirttiğim üzere; sporcumun kaydının yapılmaması noktasında sorumlu kişi benim. Paris’te kulübümüz adına yarışan sporcumuzun kaydını kendimiz yaptırdık. Aynı durum İspanya’nın Guadalajara kentindeki A Serisi etabı için de geçerliydi. Ancak kayıt yaptırmayı ve durumu Karate Milli Takımı yetkilileri ile paylaşmayı unuttuk. Federasyon yetkililerimize durumu ilettikten sonra sporcumun yarışabilmesi için yapılabilecek tüm fedakarlıklar yapıldı. Bu noktada Dünya Karate Federasyonu’nun karatenin olimpiyat programına girmesiyle değişen kuralları neticesinde İspanya’ya giden sporcum, yarışamamıştır.”

“Ulusal ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalarla ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden ve Türk bayrağını gönderden indirmeyen sporcular yetiştiren Türkiye Karate Federasyonu ile sporcum Büşranur Kılıç, söz konusu haber üzerinden yıpratılmak istenmektedir. Konunun belirttiğim detaylar minvalinde değerlendirilmesi; ısrarla gündemde tutulmaya çalışılarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik yanlış bilgilere itibar edilmemesi hususunu önemle rica ederim.”