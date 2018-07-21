Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Karatenin Programı Belli Oldu

Tokyo’nun ev sahipliği yapacağı 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez programa giren karatede yarışma programının tarihleri belli oldu.

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun ev sahipliği yapacağı 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez programa giren karatede yarışma programının tarihleri belli oldu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantının ardından branşların yarışma programlarını açıkladı.

24 Temmuz – 9 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlardaKata ve kumite olmak üzere toplam 8 dalda madalyaların dağıtılacağı karate branşında müsabakalar 6, 7 ve 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

33 farklı branşta düzenlenecek 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda karate müsabakaları, 14 bin 471 kişi kapasiteli Nippon Budokan’da yapılacak.

Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından uluslararası seviyede kata ve kumite olmak üzere 12 dalda yapılan müsabakalar, Tokyo 2020’de kata ve kumite olmak üzere toplam 8 dalda gerçekleşecek.

Her dalda 10 karatecinin madalya mücadelesi vereceği Tokyo 2020’de toplam 80 karateci yarışacak.

Ev sahibi Japonya’nın her sıklette birer sporcusunu yarıştırabileceği Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota alacak karateciler, 6 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak WKF Dünya Sıralaması ve 8-10 Mayıs tarihleri arasında Paris’te düzenlenecek kota müsabakasının ardından netlik kazanacak.

2 Temmuz 2018’de başlayan kota alma süreci, 30 Haziran 2020’de sona erecek.

Türk karateciler ilk 10’da yer alıyor

Tokyo 2020 Olimpiyat Kota Müsabakaları sürecinin başlamasıyla büyük önem arz eden WKF Dünya Sıralaması’nda Türk karateciler, neredeyse her kategoride ilk 8 içerisinde yer alıyor.

Karate 1 kapsamında düzenlenen Premier Lig, Seri A turnuvalarının yanı sıra Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile 2019 Avrupa Oyunları, puan toplama adına karateciler için büyük önem arz ediyor.

Türkiye, Temmuz 2018’de güncellenen WKF ülkeler dünya sıralamasında dördüncü sırada bulunuyor.