 Tolga Çakmak, bir dakikada 524 yumruk atarak, Dünya Rekoru kırdı.

Eski SAT komandosu ve sporcu Tolga Çakmak, bir dakikada 524 yumruk atarak, Guinness En Çok Yumruk Atma Dünya Rekoru’nu kırdı.

Avustralyalı sporcu Robert Ardito’nun 2009’dan beri 428 yumrukla elinde bulundurduğu yumruk atma rekoru sporcumuz Tolga Çakmak tarafından 524 yumruk ile kırıldı. 7 dalda antrenör olan 32 yaşındaki Çakmak rekor denemesini Yeşilköy’de bir otelde gerçekleşti. Sporcumuz bir dakika içerisinde en çok yumruk atma dalında dünya rekoru kırarak “Guinness Rekorlar Kitabı”na girdi.

Rekor denemesinin ardından açıklamalarda bulunan Tolga Çakmak, “Bir Türk kafasına koyarsa herşeyi yapabilir, hatta Dünya’yı bile fethedebilir. Avustralya’lı Robert Aldito’tan rekoru Türkiye’ye getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana destek olan Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri teşkilatlarına, antrenörüm Namık Ekin’e, özellikle manevi desteklerini benden hiç esirgemeyen eşim ve çocuğuma sonsuz teşekkür ediyorum.” dedi.

Çakmak, rekor hakkında, “Ben bu sayıdan memnun olmadım. Antrenmanlarda çok daha yüksek rakamlara ulaştık. Bize durmak yok. Kendi rekorumu geliştirmek için çalışacağım” diye devam etti.

Muay Thai, kick boks, krav maga, sambo, fitness, yüzme, atletizim ve dalgıçlık sporlarında yarışan Çakmak’ı, rekor denemesine 16 Guinness Rekoru sahibi Namık Ekin hazırladı. 20 yıldır sporla uğraşan ve uzun zamandır rekor denemesi için çalışan çakmak, rekoru kırması için fikir veren kişinin de Namık Ekin olduğunu söyledi.