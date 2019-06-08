Trabzon’lu Boksör Fatih Keleş, Avustralya’da Kıtalararası Maça Çıkıyor

Avrupa şampiyonu boksör Fatih Keleş’in Avustralya’da yapacağı karşılaşmaya sayılı saatler kala ortaya iki altın kemer birden kondu. Kazanan dünya şampiyonluk maçına vize alacak.

Avrupa Şampiyonu Trabzonlu boksör Fatih Keleş, Avustralya’nın Broadbeach bu akşam Kıtalararası şampiyonluk unvan maçına çıkıyor. Avustralyalı boksör Liam Paro ile karşılaşacak olan Fatih Keleş’in Kıtalararası şampiyonluk maçı için iki altın kemer birden kondu.

Şampiyon boksör Keleş’in menajeri Türk Boks kulübü EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, karşılaşmanın Fatih’in kariyerinin en önemli müsabakalarından biri olacağını ifade ederek, “Fatih Keleş için çok önemli bir maç! Kariyerine büyük oranda yön verebilecek bir karşılaşma. Kazanan boksör, WBO Global ve IBF Kıtalararası şampiyonluk kemerini alacak. Kazanırsa, dünya şampiyonluk maçına az bir adım kalır” dedi.

Maç (08.06.2019) Türkiye saati ile 21.00 de başlayacak ve TV 8,5 kanalından canlı olarak yayınlanacak.