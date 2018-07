Türk Savaş Sanatları Ve Türk Olmak

Bilindiği üzere Ülkemizde Türk Savaş sanatları adı altında bir çok stil kurulmuştur.Bunlardan hangisinin geçerli,hangisinin geçersiz veya gerçeklik arz ettiğine halkımız muhakkak bir cevap verecektir. Bizim derdimiz Türkün yaptığı ile uğraşmak değildir.Aksine Türkün yaptığına destek vermektir. Bu anlamda destek vermeye devam edeceğiz.

Bakınız Türkiye’de Savaş sanatı deyince ilk öncülüğü yapan kişi Sn.Nihat Yiğit ve onun kurmuş olduğu Sayokan stilidir. Bu stili çalışanlar muhakkak ki bir şeyler biliyor ve savaşabilme yetisine sahiptir. Sayokan stilinden sonra ilk savaş sanatları kavramını Türkiye’de duyuran stil Wakazamurai olmuştur. Daha sonrasında sırası ile diğer branşlar kurulmuş ve çığ gibi büyümüşlerdir.İyi bir usta asla şu iyi,bu kötü deme cahilliğinde bulunmaz.

Bir stili rant veya artist olma yolunda kullananlar diğer stilleri kötülerler.Ülkemizde kurulan ilk mücadele sporu nasıl ki shotokan ve daha sonra diğerleri ise biz bunlarada saygılı olmak durumundayız.Çünkü onlar ilklerdi ve biz oralardan geldik.

Şimdi gelelim Türk mücadele sporlarındaki kargaşaya. Bizler kendisini geliştirmiş ve Dünya denen yer kürede kendisini ispat etmiş ustalar olarak Türkün adının dünyaya duyurulmasında büyük bir onur duyuyoruz.Fakat ne hikmettir ki, daha önceden birlikte dojoda çalıştığımız bazı arkadaşlarımız bile ister kendi stillerini kurmuş olsun isterse aynı stile devam etmiş olsunlar hala bir savaş içerisindeler bizlerle.

Oysaki bizim savaşımız nasıl olurda bir Türk ile yapılabilir mantığını hala çözemedik.

Shotokan karate’den ayrılıp kendi stilini kuran Masutatsu Oyama, Kyokushin karate’den ayrılıp kendi stilini kuran Hideyuki Ashihara, ashiharadan ayrılıp Enshin karateyi kuran joko ninomiya’ya2nın peşinden giderken hiç bir sorun yapmayan,onlar sırf çekik gözlü diye yaptığının sanat olduğunu iddia edenler bizler stil kurunca düşman ve hain ilan ediliyoruz.

Stil kurmak için Japon mu olmak gerekir. TÜRK OLMAK YETMEZMİ?

Yıllardır özlemini çektiğimiz Türk yakın mücadele sanatları Birliğini nihayet kurduk. Şimdi hala biri birimizin arkasından sövmeye ve çekiştirmeye hala devam mı edeceğiz? Savaşçı bir milletin savaşçı ustasının varlığı kadar doğal ne olabilir ki? Türkün kurduğuna bahane bulanların Türklüğünden şüphe ediyoruz.

Ne millet nede ırk ayrımı yapmadan her ülkede bir savaş sanatı kurulması kadar doğal ne olabilir ki?Savaş sanatı kurmak için belli bir ırktan olmak gerekmiyor.

İşte bu nedenle sayfalarımızda paylaştığımız Türk Savaş sanatları ile ilgili haber,yazı, makale ve resimleri inadına beğenmeyip, paylaşmaktan haya eden ve bu stilleri tanımayan sözde Türk Savaşçısı olduğunu iddia edenleri değerli Türk Spor kamu oyunun takdirine bırakıyoruz.Sözde Türk savaş sanatı yapıp, hala Türkün başarısına alkış tutmayanların savaşçı kimliği taşımaları mümkün değildir.

Yedi cihana nam salan ve her yerde hem savaşçı kimliği ile , hemde hoşgörüsü ile Dünyaya örnek olmuş bir milletin Türk Mücadele sporlarında top yekün birlik olması zorunludur.Kim kimin stilini ve branşını yaparsa yapsın.Biz geçmişte geldiğimiz yerleri unutmadığımız için her kese ve her stile saygılıyız.

Ülkemizde uygulanan taekwondo,karate,judo, aikido,kungfu veya ne kadar branş varsa bu branşlarda Dünya çapında yabancılara karşı başarı elde ederek Bayrağımızı dalgalandıran yüce savaşçılara teşekkür ediyor ve sonuna kadar alkışlıyoruz.Bizim sorunumuz stil değil,Birlik ve beraberliğin engellenmesidir. Üstelik kendisininde Türk Savaş sanatı yaptığını iddia edenler tarafından.

Hainlik; Bir savaş sanatından ayrılıp başka bir sanat kurmak değil, hainlik; Adı Türk olduğu halde Türkün yaptığına çamur atıp onu yerden yere vurmaktır.

Artık bu kavga ve entrikalar bir son vermenin zamanı gelmiştir.

Bizler Türk Mücadele Sanatları kurucuları;

Fikret KÜÇÜKAKDERE

Serdar ERGUN

Şefik GÜLTEN

Züber SAYDAN

olarak Türk Yakın Mücadele Sanatları Birliğini kurmuş bulunmaktayız.Bundan sonra diğer stil kurucuları kardeşlerimiz ve büyüklerimizinde bu birliğe dahil olmaları gerekmektedir.Bu anlamda yakın bir tarihte yapacağımız toplantıyı yine buradan duyuracağız inşallah.

Ben Wakazamurai Tayfun Birliği Başkanı ve kurucusu olarak bizzat küskün veya kırgın kim varsa ellerini başının arasına alıp adilce ve hakkaniyetle biraz düşünmesini istiyorum. Dün geçmişte kaldı…Artık bizler Ülkemizin onuru,haysiyeti ve geleceği için bir arada olmak zorundayız. Yüce Allah (C.C) vatan için mücadele edip, kardeşlik ortamının oluşmasında savaş verenlerden razı olsun.

Selam Dua Ve Saygılarımla…

ALlAH’A EMANET OLUN…

Şefik Gülten

Wakazamurai Tayfun Birliği Kurucusu

