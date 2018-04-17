Türk Taekwondosu Ses Getirdi!

Nur Tatar Askari, Milliyet Gillette Yılın Sporcusu ödül gecesinde yılın kadın sporcusu olarak Taekwondo camiasının gururu oldu. Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, önemli gecenin akabinde yaptığı açıklamada Türk taekwondosunun ses getirdiğini söyledi.

Başkan Şahin, “Türkiye’nin en prestijli spor ödüllerinin başında gelen Milliyet Gillette Yılın Sporcusu ödül gecesinin 64’ncüsünde Türk taekwondosu büyük ses getirdi. Bu önemli gecede şampiyon taekwondocumuz Nur Tatar Askari, yılın kadın sporcusu olarak bizleri gururlandırdı. Yine aynı kategoride Zeliha Ağrıs da yarışın içinde yer aldı. Para-taekwondo branşında Ayşe Dudu Karatay da adaylığıyla engelli taekwondosunda kısa sürede nerelere geldiğimizi ortaya koydu. Benim de Türkiye’nin önde gelen spor adamlarının yanında yılın spor adamı kategorisinde aday gösterildiğim gecede emeği geçen, ve taekwondocularımıza oylarıyla destek veren herkese şahsım adına teşekkür ederim. Elde edilen tüm başarılarda büyük taekwondo ailemizin her bir bireyinin payı var” ifadelerini kullandı.