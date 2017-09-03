Türkiye, 27 Madalya İle Kıtalar Şampiyonu!

Beş kıtadan 24 ülkenin Erzurum’da buluştuğu 14. Uluslararası Palandöken Karate Turnuvası, gençler ve büyükler müsabakalarıyla sona ererken Türkiye, 27 madalya ile genel klasman şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Karate Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan 14. Uluslararası Palandöken Karate Turnuvası final maçlarının ardından sona erdi. Organizasyonun son gününde gençler ve büyükler kategorisinde sporcular madalya için kıyasıya mücadele ederken takımlarda da heyecan üst seviyedeydi.

Erzurum Yenişehir Buz Pateni Pisti’nde düzenlenen turnuvanın son gününde 29 dalda madalya ve kupa sahiplerini bulurken genel klasmanda dereceye giren ülkelere de kupa verildi. Elde ettiği 13 altın, beş gümüş ve dokuz bronz olmak üzere toplam 27 madalya ile listenin en tepesine çıkan Türkiye adına şampiyonluk kupasını Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı Erkekler Milli Takım Teknik Direktörü Cengiz Çınar ile Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı Bayanlar Milli Takım Teknik Direktörü Yıldız Aras birlikte kaldırdı.

Azerbaycan Turnuvada İkinci Oldu…

Organizasyona 26 erkek, 11 bayan sporcu ile katılan Azerbaycan, elde ettiği beş altın, üç gümüş ve altı bronz olmak üzere toplam 14 madalya ile listenin ikinci sırasına yerleşti. İran ise dört altın, üç gümüş, bir bronz toplam sekiz madalya çıkardığı organizasyonda genel klasman üçüncülüğünü elde etti. Turnuvada 12 ülke madalya kazanmayı başarırken üç ülke birer madalya ile organizasyonu tamamladı.24 ülkeden yaklaşık 500 sporcu mücadele etti.

24 ülkeden yaklaşık 500 sporcu mücadele etti

İki gün boyunca süren 14. Uluslararası Palandöken Karate Turnuvası’nda ferdi ve takım kata kumite kategorilerinde toplam 31 dalda madalya sahiplerini buldu. Organizasyonda 24 ülkeden yaklaşık 500 sporcu mücadele etti.