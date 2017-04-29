Türkiye Boks Federasyonu’nun Başörtü Atağı Sonuç Verdi

Türkiye Boks Federasyonu’ndan başörtü atağı… Başkanı Eyüp Gözgeç, basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre bu yılın Şubat ayında Dünya Boks Birliği’ne (AIBA) sporcuların başörtüsü ile ringe çıkabilmeleri için başvurusu sonuç verdi.

“Başörtülü boksörler ringe herhangi bir kısıtlama olmadan çıkaçak”

Dünya Boks Birliği (AIBA), Türkiye Boks Federasyonu tarafından ringlerde başörtüsü serbestliği konusunda yaptığı başvuyu kabul etti. Buna göre, gelecek dönemlerde başörtülü boksörler ringe herhangi bir kısıtlama olmadan çıkabilecek. Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, geçtiğimiz aylarda AIBA’ya başörtüsü konusunda yaptıkları başvurunun kabul edildiğini belirterek, kararın kendilerine yazılı olarak da bildirildiğini söyledi.

“İnançları gereği yerine getirdiği şeylerin kısıtlama aracı olarak kullanılması kabul edilemez.”

Ulusal organizasyonlarda bu kuralı mümkün olduğunca esnettiklerine dikkati çeken Başkan Gözgeç, “AIBA’ya bağlı olan çok sayıda Müslüman ülke var. 21. yüzyılda insanların inançları gereği yerine getirdiği şeylerin kısıtlama aracı olarak kullanılması kabul edilemez. Umarım AIBA bu konuda akıl ve vicdandan yana bir karar verecektir.”