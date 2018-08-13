Türkiye Boks Ligi’nin ilk Şampiyonu Fenerbahçe

İlk defa düzenlenen Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde 12 takım mücadele etti. Ligin 11. ve son hafta maçlarıyla tamamlanırken Burhan Felek 50. Yıl Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda Fenerbahçe ile Beşiktaş, şampiyonluk için ringe çıktı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından bu yıl hayata geçirilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nin ilk şampiyonu namağlup Fenerbahçe oldu.

Aynı puana sahip Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın boks takımları ligin son haftasında karşı karşıya geldiler. Ezeli rakibi Beşiktaş karşısında 8-2’lik üstünlük kuran Fenerbahçe Boks Takımı, namağlup şampiyon oldu.

İlk defa düzenlenen Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde 12 takım mücadele etti. Ligin 11. ve son hafta maçlarıyla tamamlanırken Burhan Felek 50. Yıl Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda Fenerbahçe ile Beşiktaş, şampiyonluk için ringe çıktı. 10 sıklette gerçekleştirilen müsabakalar, 3’er dakikalık 3 raund üzerinden yapıldı.

F.Bahçeli boksörlerden 49 kiloda Muhammed Ünlü, 52 kiloda Batuhan Çiftçi, 56 kiloda Ramazan Özbuğanlı (hükmen galip), 60 kiloda Hakan Doğan, 64 kiloda Volkan Gökçek, 69 kiloda Onur Şipal, 75 kiloda Önder Şipal ve 81 kiloda Serhat Güler rakiplerine üstünlük kurarken, 91 kiloda Mustafa Ali Çavdar ile +91 kiloda Eren Uzun ise rakiplerine mağlup oldular.

Müsabakaların ardından ligde mücadele eden takımlara Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç tarafından plaketleri verildi.

Gecenin sonunda şampiyonluk kupasını Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç’in elinden alan Fenerbahçe Boks Takımı, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

F.Bahçe Boks Şubesi sorumlusu Birol Topuz yaptığı açıķlamada, “Bu sene ilki düzelenen Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nin ilk Şampiyonluğunu kulübümüze getiren, başta sporcularımız olmak üzere tüm teknik ekibi ve emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik eder camiamıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.