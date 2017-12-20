Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası Gün Sayıyor!
20 Aralık 2017 Çarşamba, 00:17
Kick Boks Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası Çanakkale – Eceabat’ ta start alacak. Şampiyona Mehmet Akif Ersoy Lisesi Spor Salonu’nda 22-24 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Şampiyonanın teknik toplantısı 22 Aralık 2017 Saat: 15:00’da, tartı Mehmet Akif Ersoy Lisesi Spor Salonu, kura çekimi ise 22 Aralık 2017 günü Saat : 09:30 – 12:30 arası yapılacak. Açılış Seremonisi cumartesi günü, yarı final ve finaller pazar günü yapılacak. Müsabaka süreleri 3’er dakikadan 3 raunt, aralar 1 dakika olacak.