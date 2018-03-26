TWTEO 2018 Yılı Seminer I Şirinevler WT Dojo’da Gerçekleşti

TWTEO 2018 yılı faaliyet takviminin ilk semineri organizasyona bağlı Şirinevler WT Dojo’da gerçekleşti.

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Organizasyon Başantrenörü Sifu Hasan Fırat idaresinde tamamlanan seminere TWTEO’ya bağlı okullardan seviyesi gelen öğrenciler ile bazı gönüllülerde katıldı. 2018 Seminer I başarıyla tamamlanırken öğrenciler kendini yenileme fırsatı buldu. Seminerde Sifu Hasan Fırat ile birlikte Sifu Hüseyin Fırat, Organizasyon eğitmenleri Hasan Sönmez, İsa Katırancı, Enes Koç ve Yımaz Vural Katıldı. Seminere MTTB, Beylikdüzü, Güneşli, Şirinevler, Bahçelievler, Beşiktaş ve 4. Levent grupları iştirak etti.