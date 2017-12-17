TWTEO-Türkiye Wing Tsun & Escrima Okulları’ndan Dev İmkan!

TWTEO’dan Wing Tsun öğrenmek isteyenlere dev imkan! Wing Tsun Kung-Fu’nun Türkiye’de ki en eski ustası Sifu Mustafa Şahin Cağaloğlu MTTB’de ders veriyor.

WT’nin ülkemizdeki esamesi 1978’de başlayıp 2018’e uzanırken, şimdi yeni yılda İp Man hocanın dünyada ki en yaygın ekolünü MTTB çalışma fırsatı çıkıyor!

MTTB çatısı altında 40.yılımıza özel Maddi durumu müsait olmayan ve imkanı olmayanlar için sınırlı sayıda % 75, % 50, % 25 burslu öğretim ve eğitim kurslarımız için kayıtlar kabul edilmeye başlamıştır, şanslı kadroya siz de dahil olmak için geç kalmayın..!

Ders gün ve saatler:

Salı ve Perşembe :

17:00-18:00 %75 Burslu→Aidat: 50.-

18:00-19:00 %50 Burslu→Aidat:100.-

19:00-20:00 %25 Burslu→Aidat:150.-

20:00-21:00→→→→→ Aidat:200.-

Başvuru: 05322121225

Cağaloğlu / Fatih