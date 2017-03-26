Tyron Zeuge, Kemerini Korudu

Dün gece Almanya’da gercekleşen WBA süper orta sıklet unvan maçını Tyron Zeuge kazandı.

Almanya’da WBA süper orta sıklet unvan maçı 5. raundda son buldu. Kemerini korumak için Nijeryalı Isaac Ekpo’nun karşısına çıkan Alman şampiyon Tyron Zeuge, kemerini korumayı bildi. Zeuge, zaman zaman zorlandığı müsabakanın 5. raundunda kaşının açılması nedeniyle maça devam edemedi ve maç sonucunu belirlemek masa hakemlerine kaldı. Masa hakemleri ilk 4 raundu 49-47, 49-46 ve 48-47 Alman şampiyonun lehine puanlayınca Zeuge kemerini korudu.