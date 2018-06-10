Tyson Fruy’da Kabus Gitti, Galibiyet Geldi!

Tyson Fury, 2,5 yıl aradan sonra Cumartesi gecesi İngiltere’de ringe çıktı. Maç öncesi rakibi Sefer Seferi ile tartıda şakalaşan ikiliden Tyson, Manchester gecesinde rakibine acımadı.



Tyson Fury, son maçını Kasım 2015’te Ukraynalı Wladimir Klitschko’ya karşı yaptı ve rakibini mağlup ettikten sonra talihi yaver gitmedi. Fury, Wladimir Klitschko’yu yenerek Uluslararası Boks Federasyonu (IBF), Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet boks şampiyonluğu unvanlarını kazanmış ve iki yıl önce doping testinin pozitif çıkması nedeniyle ceza almıştı.

Sonucu merakla belenen fakat Tyson Fury’un fovori olduğu maçta Sefer Seferi’yi devirerek sürprize izin vermedi! Seferi, 4. raunt sonunda aldığı ağır darbeler nedeniyle maçı bırakırken Fury, rakibini teknik nakavt ile mağlup ederek seyircisi önünde galibiyet serisini sürdürdü!

21. yüzyılın boks efsanelerinden biri olarak görülen Tyson Fury, ceza kararının ardından, Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet boks şampiyonluğu unvanlarını gönüllü olarak bırakmıştı. Büyük Britanya Dopingle Mücadele Ajansı’nın bu yıl ocak ayındaki açıklamasında, görüşmenin ardından sporcuyla anlaşmaya varıldığı ve askıya alınan lisansının İngiliz boksöre geri verileceği belirtilmişti. Fury, bugüne kadar ringe çıktığı 26 maçta da yenilmemişti!

Aradan geçen 2,5 yıl sonra Fruy 4. raund sonunda teknik nakavtla maçı bitirdi. Bu maçtan önce kariyerinde tek yenilgisi bulunan Seferi, Eylül 2016’da Manuel Charr’a kaybetmişti. Bu sefer kozlar Manchester gecesinde paylaşıldı ve Tyson Fruy mutlu başlangıç yaparken Seferi’nin hanesine ikinci mağlubiyet yazıldı.