Sırbistan’da devam eden 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın üçüncü gününe Milli karateciler damga vurdu. Serap Özçelik Arapoğlu ile Burak Uygur’un Avrupa Şampiyonu olduğu üçüncü günde Milli takımımız 7 madalya ile günün yıldızı oldu.

Şampiyonası’nın sabah ve akşam seansında yapılan yedi madalya mücadelesinin altısını kazanan Büyükler Karate Milli Takımı, iki altın, bir gümüş ve dört bronz madalya ile genel klasmanın ilk sırasında yer aldı.

Kariyerinde bir dünya, üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 50 kilo finalinde Avusturyalı Bettina Plank ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 biten müsabakayı hakem kararıyla 5-0 kazanan Milli karateci, dördüncü Avrupa şampiyonluğuna Sırbistan’da imza attı.

Kumite 67 kiloda son Avrupa Şampiyonu unvanıyla mücadele eden Burak Uygur, yerini korumayı başardı. Ev sahibi Sırbistan’dan Stefan Joksic ile karşılaşan Milli karateci, normal süresi 2-2 biten karşılaşmada ilk puanı alan taraf olduğu için galip geldi ve kariyerinin üçüncü Avrupa Şampiyonası finalinde, üst üste ikinci altın madalyasını kazandı.

Ali Sofuoğlu’dan gümüş madalya

Erkekler ferdi kata dalında 2017 Kocaeli finalinde kaybettiği İspanyol Hugo Damian Quintero ile Sırbistan’da da karşılaşan Ali Sofuoğlu, sansai çizdiği finali 4-1 kaybederek üst üste ikinci Avrupa Şampiyonası gümüş madalyasını boynuna astı.

Milli katacı Sofuoğlu, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan’ın elinden madalyasını aldı.

Dilara Eltemur’un kürsü geleneği Sırbistan’da da devam etti

Genç yaşına rağmen kata dalında elde ettiği başarılar ile adını Türk karate tarihine yazdıran 1997 doğumlu Dilara Eltemur, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’ndaki kürsü geleneğine Sırbistan’da da devam etti. 2014 yılından bu yana kürsüde yer almayı başaran Milli katacı, üçüncülük mücadelesinde Fransız Alexandra Feracci’yi 3-2 yenerek dördüncü Avrupa Şampiyonası bronz madalyasını kazandı.

Kadın Kumite Milli Takımı, Avrupa beşincisi

Serap Özçelik Arapoğlu, Tuba Yakan, Merve Çoban ve Eda Eltemur’dan oluşan Kadın Kumite Milli Takımı, bronz madalya mücadelesinde Fransa karşısında tatamiden yenik ayrıldı. Serinin ilk maçında Tuba Yakan rakibiyle 0-0 berabere kalırken, Merve Çoban 2-0 kazanarak avantajı Ay-yıldızlı ekibe getirdi. Serap Özçelik Arapoğlu, son müsabakada 5-3 kaybedince kazananı belirlemek için ekstra bir müsabaka yapıldı.

Tuba Yakan, tekrar çıktığı tatamide final müsabakasını 4-3 kaybedince Milliler şampiyonayı Avrupa beşincisi olarak noktaladı.

Sabah seansında üçüncülükler geldi

53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın üçüncü gün sabah seansında yapılan üçüncülük müsabakalarında kumite 55 kiloda Tuba Yakan, kumite 61 kiloda Merve Çoban, kumite 84 kiloda da Uğur Aktaş Avrupa üçüncüsü olmuştu.