UFC 222 Kartı Bu Gece Sahne Alacak

UFC 222 kartı yıldızlı maçlarıyla vitrini parlak duruyor.

UFC 222 kartı bu Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece Las Vegas’ta sahne alacak. Gecenin bugüne kadar gerçekleşen en iyi kartlardan biri olmaya aday gösterilirken Cris Cyborg vs Yana Kunitskaya ve Frankie Edgar vs Brian Ortega maçları dikkat çekiyor. Ön kart ve ana karttaki yıldızlı maçlarıyla 222 kartının vitrini parlak duruyor.

UFC 222 kartı;

Ana Kart

Cris Cyborg vs Yana Kunitskaya

Frankie Edgar vs Brian Ortega

Sean O’Malley vs Andre Soukhamthath

Stefan Struve vs Andrei Arlovski

Cat Zingano vs Ketlen Vieira

Ön Kart

Ashley Yoder vs Mackenzie Dern

Beneil Dariush vs Alexander Hernandez

John Dodson vs Pedro Munhoz

CB Dollaway vs Hector Lombard

Ön Kart (Fight Pass)

Mike Pyle vs Zak Ottow

Bryan Caraway vs Cody Stamann

Jordan Johnson vs Adam Milstead