UFC 222 Kartı Bu Gece Sahne Alacak
UFC 222 kartı yıldızlı maçlarıyla vitrini parlak duruyor.
UFC 222 kartı bu Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece Las Vegas’ta sahne alacak. Gecenin bugüne kadar gerçekleşen en iyi kartlardan biri olmaya aday gösterilirken Cris Cyborg vs Yana Kunitskaya ve Frankie Edgar vs Brian Ortega maçları dikkat çekiyor. Ön kart ve ana karttaki yıldızlı maçlarıyla 222 kartının vitrini parlak duruyor.
UFC 222 kartı;
Ana Kart
Cris Cyborg vs Yana Kunitskaya
Frankie Edgar vs Brian Ortega
Sean O’Malley vs Andre Soukhamthath
Stefan Struve vs Andrei Arlovski
Cat Zingano vs Ketlen Vieira
Ön Kart
Ashley Yoder vs Mackenzie Dern
Beneil Dariush vs Alexander Hernandez
John Dodson vs Pedro Munhoz
CB Dollaway vs Hector Lombard
Ön Kart (Fight Pass)
Mike Pyle vs Zak Ottow
Bryan Caraway vs Cody Stamann
Jordan Johnson vs Adam Milstead