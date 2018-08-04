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UFC 229’da Dev Maç: Nurmagomedov vs. McGregor

UFC açıkladı, dövüş severleri heyecan sardı!  Dünyanın en büyük dövüş organizasyonu yılın en büyük kapışmasını resmen duyurdu; Khabib Nurmagomedov vs. Conor McGregor

04 Ağustos 2018 Cumartesi, 22:31
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UFC’de gözler organizasyonun Ekim planlamasında yer alan 229 kartına çevrildi. Dev maçta Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor karşılaşacak.

Bir büyük karşılaşma daha 2018 yazılıyor. UFC açıkladı, dövüş severleri heyecan sardı!  Dünyanın en büyük dövüş organizasyonu yılın en büyük kapışmasını resmen duyurdu ve Ekim ayına tarih atıldı.

UFC 229 dövüş gecesinde hafif siklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor karşı karşıya gelecek. Dev mücadele 6 Ekim’de Las Vegas’ta gerçekleşecek.

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