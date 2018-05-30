UFC Fight Night 130 rüzgarı 27 Mayıs pazar Liverpool’da esti!

Gecenin ana maçında yarı orta sikletin güçlü isimleri Stephen Thompson ile Darren Till karşı karşıya geldi. İkilinin maçı 5 raunt sürerken adeta taktik savaşına döndü ve karşılaşmayı Till, puanla kazandı. Ev sahibi İngiliz Stephen Thompson güçlü bir dövüşcü olmasına rağmen Till’e takıldı. UFC Fight Night 130 gecesinde Till öne çıktı ve rüzgar gibi geçti!

Öte yandan maç öncesinde favori olarak gösterilen Neil Magny, bir sürprize izin vermedi Gallerli Craig White’e galip geldi.

Arnold Allen, Mads Burnell’i 3.rauntta pes ettirirken Makwan Amirkhani, Jason Knight’ı puanla mağlup etmeyi başardı.

Ana Kart: *1. Kazanan vs. 2. Kayıp

Darren Till vs. Stephen Thompson – Unanimous Decision

Neil Magny vs. Craig White – TKO (Punches)

Arnold Allen vs. Mads Burnell – Submission (Front Page)

Makwan Amirkhani vs. Jason Knight – Split Decision

Claudio Henrique Da Silva vs. Nordine Taleb – Submission (Rear Naked Choke)

Darren Stewart vs. Eric Spicely – TKO (Punches)

Alt Kart:

Tom Breese vs. Daniel Kelly – TKO (Punches)

Lina Lansberg vs. Gina Mazany – Unanimous Decision

Carlo Pedersoli Jr. vs. Bradley Scott – Split Decision

Gillian Robertson vs. Molly McCann – Submission (Rear Naked Choke)

Elias Theodorou vs. Trevor Smith – Unanimous Decision