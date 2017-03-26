Uluslararası Boğaziçi Turnuvası 30 Yaşında!

İstanbul’da bu yıl 30 yaşını dolduran Uluslararası Boğaziçi Turnuvası geçtiğimiz günlerde yapılan müsabakalar ile sona erdi. Türk karatesinin en köklü organizasyonu olan turnuvada üç gün boyunca 25 ülkeden 1502 sporcu mücadele ederken sporcularımız başarılı bir grafik çizdi.

Bu yıl 30’uncu yaşını dolduran Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası 3-5 Şubat tarihleri arasında Bağcılar’da düzenlenen dev turnuva ile gerçekleşti. Üç gün boyunca 25 ülkeden toplam 1502 sporcu mücadele ettiği organizasyonda 135 dalda madalya sahiplerini buldu.

Türkiye tüm kategorilerde kürsüye çıkma başarısı gösterirken Büyükler kategorisinde müsabakalarının yapıldığı kapanış gününde sporcular ferdi kumite, ferdi kata, takım kumite ve takım kata kategorilerinde zirveye çıkabilmek için kıyasıya mücadele verdi.

Milli takımlar düzeyinde yıldız, ümit, genç, büyük ve veteran kategorilerinde 347 Türk sporcu tatamide ter dökerken, Türkiye genel madalya sıralamasında zirveye çıktı. Organizasyonda milli takımlar düzeyinde Azerbaycan 19 madalya ile ikincilik koltuğuna oturdu. Genel klasman üçüncülüğünü ise 14 madalya kazanan Ukrayna elde etti. Turnuvaya katılan 17 ülke de en az birer madalya kazanma başarısı gösterdi.